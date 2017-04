ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಯಲ್ಲ, ಪತಿಯ ಜನಸೇವೆ ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ: ಗೀತಾ ಮಹಾದೇವಪ್ರಸಾದ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೀತಾ ಮಹದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 9:38 [IST]

English summary

Not sympathy wave, but development works by my husband will bring success to me, Geeta Mahadevaprasad, Congress candidate for Gundlupet by election tol. she has given an an interview to Oneindia reporter in Mysuru.