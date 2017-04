ಕೂಲಿ ನೀಡಿದ ನಂಜನಗೂಡು ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ: ಸಿಎಂ

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ನೀಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

I am really thankful to all voters of Nanjangud region, chief minister Siddaramaiah told in Nanjangud, yesterday. He was addressing people of Nanjangud to convey his thanks to the voters.