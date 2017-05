ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜನನ-ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಗೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.

English summary

Heavey rain in palace city Mysuru creates so many disasters yesterday. The rain water flows into Mysuru City Corporation office creates tension sometimes. The important documents like birth and death certificates are saved.