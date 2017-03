ನನಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರ್ಯಾರು?: ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಕ್ರೋಶ

ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠರು, ನಿಷ್ಠೂರರು. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮ ‌ಜರುಗಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ‌ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸರೀನಾ? ಎಂದು ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

H. Vishwanath, congress leader shows outrage on KPCC. KPCC had given a notice to Vishwanath recently.