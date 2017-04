ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಗದು

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಖಾಸಗಿ ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡುಸಾವಿರ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹತ್ತು ಕಂತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Friday, April 7, 2017, 16:32 [IST]

English summary

BJP supporters found more than 20 lakh rupees of cash in a transport officer's car in Gundlupet. Gundlupet police are investigating the incident.