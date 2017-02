ಬಂಡಿಪುರ ಅರಣ್ಯ ಕಿಚ್ಚು: ಗಾಯಗೊಂಡವರ ವೆಚ್ಛ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದ ರೈ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಕ ಅಸುನೀಗಿ ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ನಾಶವಾಗಿದೆ.

English summary

Karnataka State Forest Minister Ramanath Rai assured that the government will bear all the expenses for the treatment of those injured in recent Badipur Wildfire.