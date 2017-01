ಉಪವಾಸ ಕೈಬಿಡಲು ಒಲ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನರಾಂಭಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

English summary

Government's request to stop disobidiece movement rejected by Sathyagrahis. On behalf of the government, ADC Venkatesh tried to induce the sathyagrahis. But it did not work.