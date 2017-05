ರೂಟ್ ಬಸ್ಸಿನಂತೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಯ್ತು ನಗು–ಮಗು ವಾಹನ

ಮೈಸೂರಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಗು-ಮಗು ವಾಹನವನ್ನು ರೂಟ್ ಬಸ್ಸಿನಂತೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಳೋರಿಲ್ವ?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 19:39 [IST]

English summary

Government hospital ambulance used for staff family wedding in Mysuru. Even all staffs busy in marriage and nobody there in hospital.