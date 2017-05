ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ : ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅಭಿಮತ

ಮೈಸೂರಿನ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ 75ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಾದಮಂಟಪದ 19ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.

English summary

Good deeds and behaviour lead to social reform, union minister for Urban Development and information and broadcasting, Venkaiah Naidu said in Mysuru today. He was addressing a crowd in Ganapathi Sachchidananda Ashram, Mysuru. Ganapathi Sachchidananda Swamiji of the Math is celebrating his 75th birthday, and 19th year anual function of the Math is taking place.