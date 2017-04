ಗೀತಾಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ : ಡಾ.ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೀತಾಮಹದೇವಪ್ರಾಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

If Gundlupet by election Congress candidate Geeta Mahadevaprasad wins in the elections, Congress may give her chance to join cabinet also, home minister G.Parameshwar told in Mysuru, today.