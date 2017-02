ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ, ಹೊತ್ತಿತು ಬೆಂಕಿ: ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ದುರಂತ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಫೆ.2) ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಕಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಬಂಧನ, ಕಾಮುಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ಸೆರೆ.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 20:11 [IST]

English summary

A major disaster was averted in the city, thanks to the alert public and timely action by the fire fighters as a house was engulfed in fire due to gas leakage from the cylinders.