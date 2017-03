ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹುಂಡಿ ಹಣ ಎಣಿಸಲು ಬಂದವರೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಲು ಬಂದವರೇ ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Four people were arrested in a theft case at Mysuru. They came as a counting persons for Chamundeswari temple and theft 66,160 rupees on Monday, March 28.