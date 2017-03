ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಹೆಚ್.ವಿಶ್ವ ನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

English summary

Former MP H Vishwanath likely to join JDS, sources said. According to source his disoppointment towards party leaders might be the main reason for such decision.