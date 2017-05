ಜೂ7ಕ್ಕೆ ತೆನೆಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಡಗೂರು ಎಚ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ!

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 17:23 [IST]

English summary

Former member of Parliament H Vishwanath will join JDS on June 7th. JDS sources said. Congress leader Vishwanath will join JDS in Mysuru.