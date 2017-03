ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ; ಮಾ. 1ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former Chief Minister and JDS Leader H.D. Kumaraswamy has recovered from fever, he suffered at early morning on March 3rd, 2017. He was in Mysuru to attend Prof.K.S. Rangappa's son's wedding ceremony.