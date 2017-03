ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬರ್ಥಡೆ ಸ್ಪೆಶಲ್!

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಐಎಸ್ಐ ಗುರುತಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದರು.

English summary

A cop in Mysuru distributed Helmets to the people without taking a single rupee. This is a gift to people for my birthday, Inspector Hareesh Kumar told.