ಅರಮನೆಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳ ರಂಗವಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬನ್ನಿ...

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫಲ-ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಆಕೃತಿಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:49 [IST]

Flower and Fruit show is organising in Mysuru palace till January 1st. Camel, Horse, Rail structure created with flowers.