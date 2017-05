ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ದ್ವಾರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ವರಾಹ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಆವರಿಸಿ ಟಿಕೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 9:22 [IST]

Fire took place in ticket counter of world famous Mysuru palace creates tension among the people and palace administration.