ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತವರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

Mysore

By: ಬಿಎಂ ಲವಕುಮಾರ್

English summary

Farmer allegedly committed suicide in K. R. Nagar, Mysuru. DY Hemant (26), son of D. Yogesh, a resident of Periyakopalu village, committed suicide.