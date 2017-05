ಮೈಸೂರಿನ ಅವಧೂತ ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Friday, May 19, 2017, 13:36 [IST]

Three important fairs will be taking place from May 21th to 28th in Ganapathi Sachchidananda Ashrama, Mysuru. Ganapathi Sachchidananda swami of the Ashram told today.