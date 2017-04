ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ: ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಏನಂದ್ರು?

ಮೈಸೂರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆಂಬ ಗುಮಾನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಚ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

EX Mysuru congress MP H Vishwanath join JDS rumors, EX PM H D Devegowda clarification press conference in Mysuru, on April 18.