ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿವೈಎಂ ನಿಂದ ಇಟಿ-17 ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಎಸ್.ವಿ.ವೈ.ಎಂ "ಇಟಿ-17" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಎಸ್ ವಿ ವೈ ಎಂ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Swamy Vivekananda Youth Movement of Mysuru is oraganising a programme called, ET 17 on May 11th and 12th in Mysuru University.