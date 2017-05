ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗ್ಯಾಂಗ್; ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾಗ್ತಾರಾ ಬಿಎಸ್ವೈ?

ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಅತೃಪ್ತರ ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ - ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇನು ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ.

English summary

‘We will participate in the BJP state executive,’ said rebel BJP leader and former minister Sogadu Shivanna. But K S Eshwarappa not being given a forum to speak at the state executive committee meet in Mysuru on May 6 and 7.