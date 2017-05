ಮೈಸೂರು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ.ಎಂ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೇ 29 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Entrance exam for 9th standerd in DMG Halli Jawahar Navoday will be on June 24th. Interested can apply before 29th of May.