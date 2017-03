ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕೊಡಗಳು!

ಉಪಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಖಾಲಿಕೊಡಗಳ ಸಾಲು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

English summary

Empty vessells are welcomming politicians in Nanjangud and Gundlupet by- election constituencies. the endless line of empty vessels are literaly kidding the leaders.