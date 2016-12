ನಂಜನಗೂಡು ಬಳಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಾಡಾನೆ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆನೆ ಹೀಗೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹತ್ತು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆದಂತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

Wednesday, December 21, 2016, 8:23 [IST]

Elephant trapped in sludge near Nanjangud.Forest department officers in the place and treating elephant to recover.