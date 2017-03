ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ ಬಿಗಿ ಕ್ರಮ

ಚುನಾವಣೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ರಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 15 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾದಕ ವಸ್ತ

English summary

To prevent illegal supply of drugs 15 check posts have been established in Najanagud district. Election commission is taking precautionary measures to make by election peaceful.