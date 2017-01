ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದೇ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ : ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದೇ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Shadow behind SM Krishna resignation is that, Elders are disregarded in the party, says ex minister Shrinivas Prasad in a press meet.