ಲೂಟಿ ಹಣದಿಂದ ಓಟು ಕೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರೋಲ್ಲ: ಬಿಎಸ್ ವೈ

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ದೇಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಡ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ, ರಾಜ್ಯ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಓಟು ಕೇಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

If the congress party spends people's money for Nanjangud, BJP will not tolerate such things, former chief minister B S Yeddyurappa told in Mysuru.