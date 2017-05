ಕೊಪ್ಪಳವೋ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವಿದೆಯಾ ಸಿಎಂಗೆ?

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೊಂದು ಆಮೇಲೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಯೊಂದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 18:57 [IST]

English summary

Does CM Siddaramaiah confuse about next assembly election? Question raises after his announcement in Mysuru on Saturday. Once he said Chamundeshwari and before that, Koppala. So, lot of question in public.