ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ವಿಚಾರ: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ರಂದೀಪ್ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳನ್ನು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 12:24 [IST]

English summary

The District Administration seems to have bowed down to the demands of public protesting against the ongoing development work at the picturesque Kukkarahalli Lake with the Deputy Commissioner D Randeep ordering temporary halt to the de-silting of lake on Wednesday.