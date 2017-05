ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ : ಮೈಸೂರು ಡಿಸಿ

ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಫಲಕ ಹಾಕಿ : ಡಿಸಿ ರಂದೀಪ್

English summary

All temples under Muzrai department are open to all communities, convey this with a display board said Mysuru DC Randeep during the district SC/ST awareness meeting