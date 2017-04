ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 'ಚಕ್ರವರ್ತಿ'ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್

ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ 18 ಪ್ರದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ.

English summary

Challenging star Darshan's new movie 'Chakravarthy' recieves warm response in Mysore as it released on 14th April, 2017. In one of the malls, it has screened 18 times on first day, setting a new record in Mysore.