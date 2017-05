ಹೆಣ ಹೂಳುವವರೇ ಕೇಳಿರಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಗೋರಿ!

ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಗೋರಿಯಾದರೂ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟಲು ಸ್ಥಳ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆ? ಈ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಓದಿರಿ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 17:41 [IST]

English summary

Construction of tomb has been banned in Mysuru by corporation. People who were allotted some space were occupying more place to construct the tomb. It has also been decided to plant more trees and have rain water harvesting in all burial grounds.