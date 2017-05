ಹಗರಣಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುವ್ಯಂಗ್ಯ

ಆಗಸ, ಭೂಮಿ, ಪಾತಾಳ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಗರಣಗಳನ್ನೇ ದತ್ತುಪಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

English summary

Congress government was famous for hundreds of scams! But if we think about BJP government in Narendra Modi leadership we can find transparency in administration all over India, and there is no scams in three years of his administration, union minister for urban developmengt and information and broadcasting, Venkaiah Naidu said today in Mysuru. He was addressing a pressmeet here.