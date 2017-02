ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ!

ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿ ಎಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರೋ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Nanjangud by election become prestigious for CM Siddaramaiah. But local Congress leaders not ready to contest against Srinivasa Prasad. So, party is looking for potential candidate, who can fight against Dalit leader Srinivasa Prasad.