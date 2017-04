ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ

ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಭಾವನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ, ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಂಥ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುಸುಮುರುಸು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 18:45 [IST]

English summary

Congress did not misuse of powers during campaign in Nanjangud or Gundlupet by election, home minister and KPCC president Dr G Parameshwara clarified in Nanjangud. Kannada actress Bhavana too campaigned for Kalale Keshavmurthy, Congress candidate contesting against V Srinivasa Prasad.