ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್ ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರ : ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಆರೋಪ

ಕೆಂಪು ಉಗ್ರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದು.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 11:37 [IST]

English summary

The violence by Communists and killing of ideological opponents has deeply disturbed the socio-democratic structure of Kerala, said BJP leader and former minister C T Ravi, here on Wednesday.