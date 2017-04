ಉಪಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖುದ್ದು ಆಸ್ಥೆ ವಹಿಸಿ, ಸತತ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಗೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

I will congratulate both Kalale Keshava Murthy and Dr. Geeta Mahadevaprasad for their victory in Nanjangud and Gundlupet by election. And I am really grateful to the people of the region for their support, Karnataka CM Siddaramaiah tweeted