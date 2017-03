ರಂಗೇರಿದ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಇಂದು ಸಿಎಂ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ

ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತದಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ದಿನ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ.

English summary

By-elections in Gundlupete and Nanjangud has became colorful as on March 31, Chief Minister of Karnataka Siddaramaiah and former CM BS Yadyurappa will campaign in villages of these two constituencies along with their party's other leaders.