ಮೈಸೂರಿನ ರಮ್ಯ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ!

ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಮ್ಯ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದರು.

Story first published: Saturday, April 8, 2017, 15:05 [IST]

English summary

After completing campaign of by election chief minister Siddaramaiah in relaxing mood and had breakfast at Mysuru Ramya hotel on Saturday.