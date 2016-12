ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಡು ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಕಳಕೊಂಡದ್ದು ರು 4.4 ಲಕ್ಷ

ಕಿರಣ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನ್ನುವವರ ಬಳಿ ರು 4.4 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದೆ.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 17:52 [IST]

English summary

The young man lost 4.4 lakh Press Trust Classified in Sarasvatipuram station limits in Mysuru.