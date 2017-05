ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ಒಂದು ವರುಷದ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರ್ ಪತ್ತೆ

ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಜಾಲವೊಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವರುಷದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಮಗು ಬದುಕಿರುವುದೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

A big child trafficking racket was exposed in Mysuru. In an interesting case a child was found alive after it has been said that child was dead in a year ago.