ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲ: 6 ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು

ಆರೋಪಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರೇಣುಕಾ, ಮೋಹನ್‌, ರವಿಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮದನ್‌ಲಾಲ್‌ಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು 11 ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಐವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Six members, including the king pin of the child trafficking racket in Mysuru, Usha Francis is given bail by the court.