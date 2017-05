ನಾಡದೇವತೆಯ ವರ್ಧಂತಿಗೆ ತಯಾರಾರುತ್ತಿದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ

ಚಾಮುಂಡಿದೇವಿಯ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಂದೀಪ್ ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

Annual fair which takes place every Fridays of June-July month in Chamundi hill will be started from June 30th friday. The district administration is arranging necessary arrangements for the fair.