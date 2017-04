ಏ.13ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ, ನಂಜನಗೂಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ

ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದುರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏ.14 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ನಿಷೇದಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ.

Wednesday, April 12, 2017, 11:05 [IST]

The Mysuru District administration Section 144 of CrPc in Nanjangud taluk for By election result. The order will be in force till from April 13 morning 6AM to 14 evening 6PM.