ಉಪಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ – ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

"ನೋಡಿ ನಾವು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವ ಪರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನರು ನಮಗೆ ಓಟು ಹಾಕೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ,” ಎಂದು ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವರಸೆ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

“Nanjangud and Gundlupet by-election is not the forecast one,” Said chief minister Siddaramaiah in an exclusive interview with Oneindia.