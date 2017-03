ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾ ಅಕ್ರಮ?

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಸವಾಲೆನ್ನಿಸಿದೆ.

English summary

Both Congress and BJP leaders are seriouslu campaigning in both by election constituencies. Controlling the illegality in election became a challenge to Election commission now.