ಇದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ದಸರಾ! ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲುಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್

ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಇದ್ದು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 17:55 [IST]

English summary

Nanjangud and Gundlupet election on April 9th. Due to by election effect BJP and Congress leaders booked hotels, lodges in Mysuru. All hotels and lodges full with political leaders.