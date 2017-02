ಮೈಸೂರಿನ ಕನಕಗಿರಿಯ ಸೂಯೇಜ್ ಫಾರಂ ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 74 ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಉಚಿತ ಮೇವು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

English summary

Former Minister S A Ramadas and Mysuru BJP workers celebrated Karnataka BJP state president B S Yeddyurappa’s 74th birthday with ‘Go Pooja’ to 74 cows in Suyej farm Mysuru.